Milan Pellegatti | I problemi di Pulisic potrebbero essere legati al rinnovo era successo anche con Maignan

Carlo Pellegatti ha parlato dei problemi di Christian Pulisic al Milan. Secondo il giornalista, le difficoltà dell’attaccante potrebbero essere legate al rinnovo di contratto, come già successo in passato con Maignan. Pellegatti spiega che le tensioni sul rinnovo sembrano influenzare le prestazioni di Pulisic in campo.

Il futuro di Christian Pulisic al Milan è tutt'altro che certo. Come riportato da Marco Conterio, ci sarebbe uno stallo per il rinnovo dello statunitense. Dopo aver raggiunto un'intesa negli scorsi mesi, non è mai arrivata una proposta ufficiale da parte del club. Il contratto dell'americano non è in scadenza (valido fino al 2027 + opzione fino al 2028), ma secondo Carlo Pellegatti questa situazione starebbe creando delle frizioni tra le due parti. Vediamo le parole rilasciate sul suo canale YouTube. "Il rinnovo di Pulisic è in stallo. Questa cosa è incredibile, se ci sono stati degli incontri bisognava chiudere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan si prepara alla sfida contro il Genoa, con Leao e Pulisic in campo e Maignan vicino al rinnovo.

