Milan Nkunku | L’esultanza con il palloncino? È per mio figlio | gli piace molto e continuo a farla

Christopher Nkunku spiega perché esulta con il palloncino dopo ogni gol. L’attaccante francese del Milan racconta che l’esultanza è dedicata a suo figlio, a cui piace molto. Ogni volta che segna, gonfia il palloncino per farlo felice. Nkunku ha deciso di mantenere questa tradizione, anche in Italia, per rendere ancora più speciale ogni rete.

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Finora, in maglia rossonera, Nkunku ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 20 partite disputate in maglia rossonera tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. La particolarità? Ogni volta che segna, Nkunku esulta gonfiando un palloncino colorato, generalmente 'in tinta' con la maglia della squadra che indossa. Quest'anno lo ha fatto già per quattro volte, eccezion fatta per il secondo dei suoi gol contro l'Hellas Verona e per il calcio di rigore tirato sul campo del Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Durante la partita Fiorentina-Milan, sono state segnalate proteste in tribuna legate a un episodio di offese rivolte a un bambino di nove anni per l'esultanza al gol di Nkunku.

Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, ha commentato la partita tra Milan e Verona, vinta dai rossoneri 3-0.

