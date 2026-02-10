Milan Cassano | Leao è un bidone | non può pulire neanche l’accappatoio a Luis Diaz
Antonio Cassano non ha risparmiato parole dure su Rafael Leao durante l’ultima puntata di 'Viva El Futbol'. L’ex calciatore deficita il portoghese, definendolo un “bidone” e aggiungendo che non sarebbe nemmeno capace di pulire l’accappatoio a Luis Diaz. Parole forti che hanno scatenato subito reazioni sui social e tra i tifosi del Milan. Cassano ha anche criticato Allegri, ma senza entrare troppo nel dettaglio questa volta.
Dopo qualche settimana di assenza, torna l'appuntamento con Cassano e le sue critiche. I bersagli - tanto per cambiare- sono Rafael Leao e Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri (9 febbraio), il "Pibe di Bari vecchia", ha messo a Confronto il numero 10 rossonero con Luis Diaz, esterno colombiano del Bayern Monaco, e - come al solito - non le ha mandate a dire. Cassano ha parlato al podcast 'Viva El Futbol', trasmissione in cui l'ex fantasista rossonero collabora con Nicola Ventola e Lele Adani. Ecco le sue parole: "Leao è un bidone, non può pulire neanche l'accappatoio a Luis Diaz. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
