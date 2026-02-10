Antonio Cassano non ha risparmiato parole dure su Rafael Leao durante l’ultima puntata di 'Viva El Futbol'. L’ex calciatore deficita il portoghese, definendolo un “bidone” e aggiungendo che non sarebbe nemmeno capace di pulire l’accappatoio a Luis Diaz. Parole forti che hanno scatenato subito reazioni sui social e tra i tifosi del Milan. Cassano ha anche criticato Allegri, ma senza entrare troppo nel dettaglio questa volta.

Dopo qualche settimana di assenza, torna l'appuntamento con Cassano e le sue critiche. I bersagli - tanto per cambiare- sono Rafael Leao e Massimiliano Allegri. Nella giornata di ieri (9 febbraio), il "Pibe di Bari vecchia", ha messo a Confronto il numero 10 rossonero con Luis Diaz, esterno colombiano del Bayern Monaco, e - come al solito - non le ha mandate a dire. Cassano ha parlato al podcast 'Viva El Futbol', trasmissione in cui l'ex fantasista rossonero collabora con Nicola Ventola e Lele Adani. Ecco le sue parole: "Leao è un bidone, non può pulire neanche l'accappatoio a Luis Diaz. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cassano: “Leao è un bidone: non può pulire neanche l’accappatoio a Luis Diaz”

Approfondimenti su Milan Cassano

Antonio Cassano non le manda a dire.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Cassano

Argomenti discussi: Antò, vuoi il soldatino o il genio? Deciditi!: Cassano demolito su Leao dal piccolo Emanuele; Saelemaekers, Pulisic e Leao: le ultime dall'infermeria rossonera per Bologna-Milan; Non tutto il Milan è a riposo: 4 giocatori sono a Milanello. Il punto su Leao, Pulisic, Saelemaekers e Bartesaghi; Caro Cassano ti scrivo, così mi distraggo un po’.

Milan, ottimismo su Pulisic e Leao: Saelemaekers non sarà rischiato a PisaLa settimana che porta alla trasferta di venerdì in casa del Pisa è ancora lunga, ma in casa Milan è già il tempo di interrogarsi. tuttomercatoweb.com

Caro Cassano ti scrivo, così mi distraggo un po’Le critiche di Antonio Cassano contro Rafa Leao si scontrano con dati che parlano di continuità, rendimento e impatto offensivo. msn.com

Una media folle: 3,7 gol segnati a partita Contro un Hoffenheim in 10 dal 17’, il Bayern Monaco ha vita facile. Sono 5 le reti questa volta: doppietta su rigore per Harry Kane e tripletta per Luis Díaz La squadra di Kompany è 1ª a +6 sul Borussia Dortmund x.com

Una media folle: 3,7 gol segnati a partita Contro un Hoffenheim in 10 dal 17’, il Bayern Monaco ha vita facile. Sono 5 le reti questa volta: doppietta su rigore per Harry Kane e tripletta per Luis Díaz La squadra di Kompany è 1ª a +6 sul Borussia Dortmund facebook