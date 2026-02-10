migranti bruxelles contro la mega regolarizzazione della spagna non in linea con lo spirito della commissione

Bruxelles ha messo in chiaro di non condividere la proposta della Spagna sulla mega regolarizzazione dei migranti. Il commissario europeo all’Immigrazione, Magnus Brunner, ha spiegato che si tratta di una responsabilità che spetta ai singoli Paesi e che la proposta spagnola non è in linea con le linee guida della Commissione. La questione resta calda e rischia di dividere l’Unione Europea.

Come ha detto il commissario europeo all’Immigrazione, Magnus Brunner, si tratta di una responsabilità nazionale. Intanto però alla Commissione di Ursula von der Leyen la regolarizzazione di 500 mila irregolari del governo spagnolo di Pedro Sánchez non piace. Secondo quanto riferito da alcuni funzionari a Euronews, “non è in linea con lo spirito dell’Unione europea in materia di migrazione”. E rischia di “inviare un messaggio diverso rispetto a quello che l’Ue sta attualmente comunicando al di fuori dell’Europa per scoraggiare l’immigrazione irregolare”, riporta il media europeo. La regolarizzazione di Sánchez – in Spagna se ne sono fatte altre con diversi governi – riguarda 500 mila irregolari, compreso chi ha perso il permesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

