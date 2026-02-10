Mignani | Sarà una gara fisica Voglio intensità e concentrazione

Il Cesena si prepara a una partita tosta contro la Virtus Entella a Chiavari. Dopo le ultime uscite, i bianconeri cercano continuità, ma non saranno facili i 90 minuti sul campo sintetico. I risultati recenti parlano chiaro: Frosinone e Palermo hanno faticato, pareggiando, mentre il Monza è uscito sconfitto. Mignani chiede intensità e concentrazione: sarà una gara fisica, dice, e bisogna essere pronti a combattere.

Ora il Cesena cerca continuità. Non sarà facile perché sull’insidioso sintetico di Chiavari contro la Virtus Entella sono andati in difficoltà pur pareggiando Frosinone e Palermo, mentre il Monza è uscito sconfitto. Michele Mignani alla vigilia non si fa soverchie illusioni, in Liguria sarà durissima. "Che partita mi aspetto? Credo che la Virtus Entella abbia un’idea di calcio piuttosto consolidata, forgiata su grande aggressività, intensità, soprattutto sul proprio campo in sintetico, dove sinora ha conquistato la maggioranza dei punti. E’ una squadra che va alla ricerca abbastanza diretta della profondità della porta avversaria, contando su un parco giocatori con buone qualità nella gestione della palla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

