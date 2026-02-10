Mica Malen | i gol pesanti che mancavano alla Roma

Nella serata di ieri all’Olimpico, la Roma ha battuto 2-0 il Cagliari. I due gol sono arrivati nel secondo tempo, ma la vera notizia sono le occasioni skap a portare avanti la squadra di Mourinho. I tifosi sperano che questa vittoria possa rilanciare il cammino dei giallorossi, ancora alla ricerca di quella continuità che finora è mancata.

La partita di ieri all'Olimpico, Roma-Cagliari 2-0, ha lasciato dietro di sé una scia che va oltre il tabellino. La doppietta di Donyell Malen non è stata solo la firma su tre punti pesanti, ma l'innesco di una domanda inevitabile: che stagione sarebbe stata, fin qui, con Malen in rosa dall'inizio, invece di affidare mesi interi all'incognita Ferguson e alle giornate spente di Dovbyk? Roma-Cagliari, la notte in cui Malen si è presentato per bene ai suoi tifosi. La Roma arrivava al posticipo con l'urgenza di rimettere ordine nella propria corsa dopo lo stop di Udine, e ha trovato una risposta netta: due gol, due momenti in cui l'attacco è sembrato finalmente "semplice", diretto, inevitabile.

