Mi sono divertita tantissimo Martina Peterlini può fare una grandissima gara

Martina Peterlini si prepara a una grande gara alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. La squadra femminile ha ottenuto un risultato importante nella combinata a squadre, con Laura Pirovano che si è piazzata terza.

Alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 la squadra femminile ha raccolto un risultato significativo nella combinata a squadre: Laura Pirovano ha chiuso in terza posizione, rafforzando la sua presenza tra le velociste di riferimento del periodo. Il risultato, maturato nell’ottica di una competizione di alto livello, evidenzia la continuità della crescita tecnica delle azzurre e la solidità del lavoro di gruppo. Nel corso della prova, Pirovano ha riferito ai microfoni di Rai2 sensazioni positive sull’andamento iniziale, ritenendo la prima parte della discesa gestibile e godibile. Ha aggiunto che la fase cruciale arriverà con lo svolgimento dello slalom, quando la competizione si farà ancora più intensa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Oggi combinata olimpica femminile a squadre Quattro formazioni azzurre al via: Sofia Goggia Lara Della Mea, Laura Pirovano Martina Peterlini, debutto per Anna Trocker Nicol Delago, e Giada D’Antonio Nadia Delago. - facebook.com facebook