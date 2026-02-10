Mexican miners’ alleged kidnappers thought they were rival group government says

La polizia messicana sospetta che i dieci minatori rapiti lo scorso mese nel nord del paese siano stati presi di mira perché scambiati per membri di un gruppo rivale. I rapimenti sono avvenuti in circostanze ancora poco chiare, mentre le autorità cercano di chiarire cosa sia realmente successo e chi siano i responsabili. Nessuna rivendicazione ufficiale, ma le indagini puntano a un errore di identificazione tra le bande criminali in zona.

The group was kidnapped at the end of January from a silver mine in an area security authorities say is under the control of the Chapitos. Mexico's government sent more than 1,000 troops, including elite marines, to the area to try to locate the missing miners. Il gruppo è stato rapito alla fine di gennaio da una miniera d'argento in un'area che, secondo le autorità di sicurezza, è sotto il controllo dei Chapitos. Il governo messicano ha inviato più di 1.000 truppe, compresi i marines d'élite, nell'area per cercare di localizzare i minatori scomparsi.

