Meteo altra settimana critica | tornano vento forte e piogge con possibili mareggiate

Un nuovo impulso perturbato di origine atlantica si avvicina alla Sicilia, portando ancora vento forte e piogge intense. Le previsioni segnalano un'altra settimana difficile con temporali e mareggiate possibili lungo le coste. La situazione resta critica per chi vive o lavora nelle zone più esposte, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione.

Un nuovo impulso perturbato di origine atlantica si prepara a interessare ancora una volta la Sicilia riportando condizioni di tempo instabile su gran parte del territorio. Le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com indicano una nuova ondata di maltempo con piogge diffuse, temporali a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su Meteo Settimana

La Toscana si prepara a condizioni meteorologiche avverse con pioggia intensa, vento forte e mareggiate.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Meteo Settimana

Argomenti discussi: Meteo in Toscana, altra ondata di maltempo in arrivo: pioggia forte e disagi – La previsione; Maltempo persistente in Toscana: settimana sotto la pioggia; Allerta meteo Portogallo, Tempesta Marta: fase più critica tra Aveiro e Coimbra tra stasera e domattina; Dopo un gennaio molto piovoso, la Spagna affronta un’altra settimana di maltempo: piogge fino a 300 mm.

Meteo: arriva un’altra Settimana di maltempoL’Italia si prepara ad affrontare una settimana caratterizzata da condizioni meteo fortemente instabili, dominate dal continuo passaggio di perturbazioni ... meteogiornale.it

Meteo prossimi giorni: altra pioggia e neve sull'Italia?Clima perturbato ed instabile in Italia anche nella seconda settimana di febbraio 2026: scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni. meteo.it

Comincia un'altra settimana dal tempo instabile. Oggi, cielo grigio per quasi tutta la giornata, pioggerelle intermittenti e temperatura massima in calo con 12 gradi circa. Buongiorno e buon inizio di settimana Meteo offerto da Sesina - facebook.com facebook