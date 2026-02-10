Messaggi minatori alla sua ex poi va sotto casa | stalker 20enne finisce in carcere

10 feb 2026

Un giovane di 20 anni è finito in carcere dopo aver perseguitato l’ex compagna. Nonostante il divieto di avvicinamento, ha continuato a inviarle messaggi minatori e si è presentato sotto casa, ignorando le restrizioni. La polizia ha deciso di intervenire, e ora il ragazzo dovrà rispondere di stalking davanti a un giudice.

Non è bastato il divieto di avvicinamento imposto dal giudice per fermare la condotta persecutoria di un giovane di 20 anni, che ha continuato a tormentare l'ex compagna fino all'inevitabile arresto. Nella serata di giovedì 5 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

