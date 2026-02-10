Merk & Kremont hanno appena annunciato di aver scritto una canzone con un personaggio digitale. Hanno spiegato che l’uso dell’intelligenza artificiale permette di evitare lamentele e di avere sempre una collaborazione semplice e senza intoppi. La traccia, chiamata “Anywhere”, è stata prodotta dal duo italiano e interpretata dalla giovane cantante Shorelle. La canzone fa da colonna sonora al progetto V, creato per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Come è nata la collaborazione con Visa per la produzione di Anywhere e che cosa vi ha convinto a farne parte? «La collaborazione è nata grazie a Warner Music che ci ha proposto questo progetto. Per noi è stata un’esperienza particolare perché non avevamo mai prodotto una canzone per un personaggio legato all’intelligenza artificiale. Ovviamente la voce è reale e il brano è totalmente prodotto e scritto da noi, però ci è piaciuta molto questa sfida di unire la creatività umana all’Ai. Inoltre, siamo grandi amanti della tecnologia, quindi oltre a essere un onore è stata anche una bella sfida, soprattutto per il workflow, che è stato inedito per noi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Merk & Kremont: «Abbiamo scritto una canzone con un personaggio digitale. I vantaggi? L’Ai non si lamenta ed è sempre accondiscendente»

