Ferri non perde occasione per attaccare Raffaele. Sembra convinto che abbia fatto una figuraccia con Eleonor Price e cerca in tutti i modi di screditarlo. La tensione tra i due si fa sempre più palpabile, e i colpi bassi non si fermano. La vicenda si infittisce, e i protagonisti si trovano sempre più coinvolti in una lotta di potere e orgoglio.

Ovviamente Ferri è convinto che Raffaele abbia fatto una pessima figura con Eleonor Price, e cerca di screditarlo e tenerlo lontano. Lei invece è entusiasta di questo incontro, tanto da chiedere una sistemazione a Palazzo Palladini. Visto che Raffaele è sempre nei dintorni. la scena comunque è simpatica. E tutto sommato anche Ferri non ne esce proprio malissimo. Anche se non è proprio opportuna la scelta degli autori di rappresentare i napoletani come un popolo che ti venderebbe qualunque cosa, e l’americano che ci casca. In fondo poi lei è venuta per comprare una barca, e così perde di credibilità tutta la situazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meno macchiette in Un posto al sole

Approfondimenti su Un posto al sole

Daniela De Vita si è unita al cast di Un Posto al Sole pochi mesi fa, portando con sé una nuova prospettiva sulla Napoli meno rassicurante.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Scusate un informazione, quale mezzo è meno costoso per andare dall'aeroporto al cento di Vienna 22 km mi chiedono per il transfer 56 € due persone, mi sembra un po' eccessivo. Avete consigli da darmi viaggero' connun ragazzo che deambula con un ba - facebook.com facebook