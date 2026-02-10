Memoria e terrorismo a Fiumicino un convegno sulla strage di Ustica

Domani a Fiumicino si terrà un convegno dedicato alla memoria della strage di Ustica. L’appuntamento, intitolato “Fiumicino 1 – Ustica – Fiumicino 2: il terno del terrorismo”, si svolgerà giovedì 19 febbraio alle 16. Partecipano esperti, familiari delle vittime e rappresentanti delle istituzioni, tutti pronti a confrontarsi su uno dei capitoli più oscuri della storia italiana. È un momento di riflessione importante, che arriva a pochi giorni dal trentatreesimo anniversario

Fiumicino, 10 febbraio 2026 – Fiumicino si prepara ad accogliere un momento di confronto pubblico intitolato “Fiumicino 1 – Ustica – Fiumicino 2: il terno del terrorismo”, in programma giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 16.30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Fiumicino, in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La strage di Ustica. L’iniziativa si inserisce nelle attività istituzionali dedicate alla memoria storica e all’approfondimento delle pagine più dolorose legate al terrorismo che hanno segnato il Paese, con particolare riferimento alla strage di Ustica: la sera del 27 giugno 1980 il DC-9 Itavia del volo IH870 Bologna–Palermo decollò in forte ritardo e, mentre sorvolava il Tirreno tra Ponza e Ustica, scomparve dai radar e perse i contatti radio poco prima delle 21; l’aereo precipitò in mare e morirono tutte le 81 persone a bordo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Ustica Fiumicino

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Ustica Fiumicino

Argomenti discussi: Pola 1946. Vergarolla, la strage che cambiò il mondo.; Tra memoria e teatro, educare alla sostenibilità su una bici gialla (di S. P. Giussani); La storia insegna che non c’è futuro senza rispetto tra i popoli; A Firenze le Giornate Lando Conti: memoria, impegno civile e riflessione sulla Libera Muratoria nel governo locale.

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL’OMAGGIO ALLE VITTIME DEL TERRORISMOLa Giornata Internazionale della Memoria e dell’Omaggio alle Vittime del Terrorismo, celebrata il 21 agosto, è un’occasione solenne per ricordare e onorare le vittime del terrorismo in tutto il mondo. unric.org

Terrorismo, la memoria dei familiari delle vittimeIl 9 maggio 1978, in via Caetani, veniva ritrovato in un'automobile il corpo dell'onorevole Aldo Moro, brutalmente assassinato dalle Brigate rosse. L'omicidio del segretario della Democrazia Cristiana ... ansa.it

Oggi, 10 febbraio 2026, nel 40° anniversario dell’assassinio di Lando Conti, Firenze ricorda il suo Sindaco, colpito dal terrorismo delle Brigate Rosse mentre serviva con dedizione le istituzioni e la comunità. Un ricordo che è impegno quotidiano: memoria, de - facebook.com facebook

MEMORIA... #6febbraio 1980. #Roma. Un ragazzo di 19 anni, #MaurizioArnesano, viene trucidato davanti all’Ambasciata del #Libano. Indossa la divisa della Polizia. A ucciderlo non è il "caos", ma la mano vigliacca del terrorismo neofascista dei #NAR di #V x.com