Meloni sotto accusa | tra difesa di Pucci e ostracismo a Jebreal l’opposizione denuncia incoerenza e ipocrisia

Giorgia Meloni si trova al centro di nuove polemiche. Questa volta, l’attenzione si concentra su come si è schierata tra la difesa di Pucci e l’ostracismo verso Jebreal. L’opposizione accusa la premier di incoerenza e ipocrisia, mentre sui social e in Parlamento si accende il dibattito. La questione riporta alla luce vecchie tensioni e divisioni nel mondo politico italiano.

Roma, 10 febbraio 2026 – Una vecchia ferita si riapre nel dibattito pubblico italiano, con Rula Jebreal che solleva interrogativi sull'atteggiamento di Giorgia Meloni. La giornalista ricorda come, nel 2020, la Meloni, all'epoca all'opposizione, avesse espresso forti critiche nei suoi confronti in relazione alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, mentre oggi la stessa Meloni difende Andrea Pucci dalle polemiche scatenate da alcuni suoi post online. La vicenda solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sui confini della satira, e riaccende il confronto tra le posizioni della Presidente del Consiglio e quelle dell'opposizione.

