Meloni | La mafia si combatte con Istituzioni forti credibili e unite

Quarant’anni fa iniziava il Maxiprocesso contro Cosa Nostra. Meloni ricorda quell’evento come un punto di svolta nella lotta alla mafia, sottolineando che occorre rafforzare le istituzioni per combattere la criminalità organizzata. La premier ha ribadito che i tribunali e le forze dell’ordine devono essere credibili e uniti, per continuare a sconfiggere la mafia con la legge.

“ Quarant’anni fa iniziava il Maxiprocesso contro Cosa Nostra. In un’aula bunker con centinaia di imputati, divenuta un pilastro della storia perché ha mostrato che la mafia poteva essere combattuta con la forza della legge e della giustizia”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ricorda l’inizio del processo per crimini per mafia che prese il via proprio il 10 febbraio 1986 a Parlemo. Passaggio decisivo nella lotta alla mafia. La premier ricorda che quello di Palermo “Fu un passaggio decisivo nella lotta alla mafia, costruito sul lavoro rigoroso di magistrati e Forze dell’ordine, sul coraggio e la determinazione di tanti servitori dello Stato, che agirono con discrezione e fermezza, rettitudine e tenacia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

