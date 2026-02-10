La premier italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Friedrich Merz si uniscono in una strategia comune all’interno dell’Unione Europea. I due leader puntano a rendere più rapido il processo decisionale sulla competitività, limitando il numero di Paesi coinvolti a soli 12. La cooperazione tra Roma e Berlino si intensifica, con l’obiettivo di spingere per un’azione più efficace sui temi chiave dell’economia europea.

La cooperazione tra Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco, Friederich Merz, si prepara ad entrare nel vivo. I due leader europei si sono incontrati la prima volta poco più di due anni fa, quando il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha favorito un dialogo tra i due in occasione di una riunione a Bruxelles. All’epoca, il leader della Germania era ancora il socialista Olaf Scholz, ma il premier e il conservatore tedesco avevano trovato immediatamente dei punti di affinità. Una “amicizia ideale” che si è poi rivelata una scommessa vincente. Merz è divenuto premier e l’Italia e la Germania si sono trovate improvvisamente a rappresentare due dei governi più stabili dell’Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meloni e Merz fanno fronte comune in Ue: su competitività si punta a un format più veloce con soli 12 Paesi

Approfondimenti su Meloni Merz

Merz e Meloni si incontrano per discutere di un piano volto a rendere più efficiente il funzionamento dell’Unione Europea.

Questa mattina, i leader di Italia e Germania, Meloni e Merz, hanno deciso di incontrarsi prima del summit ufficiale dell’Unione europea.

