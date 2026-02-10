Meloni e il futuro dell’Europa | Non c’è più tempo L’Italia apre anche al superamento dell’unanimità

Il governo italiano si dà un giro di vite e chiede di accelerare le riforme in tutta Europa. Meloni insiste: «Non c’è più tempo». L’Italia spinge per superare l’unanimità e mettere in atto un piano con scadenze precise, senza perdere altro tempo. L’obiettivo è chiaro: arrivare a decisioni concrete entro la fine dell’anno.

«Non abbiamo più tempo: dobbiamo correre. Non serve un programma, ma un cronoprogramma, con tempi definiti e riforme da attuare o impostare entro fine anno». È questo il punto di partenza della riflessione di Giorgia Meloni, messa nero su bianco nella lettera inviata insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz a tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Alla lettera hanno aderito venti Paesi, compresa la Francia di Emmanuel Macron. I leader firmatari si incontreranno domani, prima dell’inizio del Consiglio europeo, per un pre-summit dedicato alla competitività dell’Unione. La parola che accomuna tutti, al di là delle differenze di impostazione, è urgenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

