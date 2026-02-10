Meloni Dux fascista | Chiara Ferragni pubblica una foto da Roma con una scritta contro la premier Poi la cancella

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram alcune foto dei suoi ultimi giorni a Roma, ma ha anche scritto qualcosa di molto contestato contro Giorgia Meloni. Poco dopo, ha cancellato il post. La reazione non si è fatta attendere, e sui social sono scoppiate le polemiche.

Scivolone per Chiara Ferragni? L’imprenditrice digitale, tornata più attiva che mai dopo l’assoluzione dall’accusa di truffa aggravata, ha pubblicato su Instagram un carosello di foto dai suoi ultimi giorni a Roma. Tra queste anche uno scatto destinato a far discutere: Ferragni posa sorridente e con pollice alzato di fianco alla scritta, scarabocchiata su un muro della Capitale, “Meloni Dux fascista”. Lo scatto è stato rimosso poco dopo: simbolo che non si trattava di un messaggio politico ma probabilmente di una svista. La foto, comunque, è stata notata da molti e, prima che venisse cancellata, diversi utenti hanno fatto notare nei commenti la scritta dietro l’influencer. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Meloni Dux fascista”: Chiara Ferragni pubblica una foto da Roma con una scritta contro la premier. Poi la cancella Approfondimenti su Ferragni Roma Gaffe di Chiara Ferragni: pubblica una foto accanto alla scritta “Meloni dux fascista” e poi la rimuove Chiara Ferragni ha postato su Instagram una foto con la scritta “Meloni dux fascista” accanto a sé. Chiara Ferragni a Roma davanti alla scritta “Meloni dux fascista”: la foto pubblicata e poi rimossa Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto scattata davanti a una scritta che la definiva “Meloni dux fascista”. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ferragni Roma Argomenti discussi: Chiara Ferragni pubblica una foto accanto alla scritta Meloni dux fascista; Chiara Ferragni a Roma, posta la foto davanti a una scritta sul muro: Meloni dux fascista. Poi la rimuove; Chiara Ferragni pubblica una foto accanto alla scritta Meloni dux fascista; La gaffe clamorosa di Chiara Ferragni su Giorgia Meloni: Fascista. Spunta la foto (poi cancella tutto). Chiara Ferragni a Roma davanti alla scritta Meloni dux fascista: la foto pubblicata e poi rimossaChiara Ferragni tra le foto del suo ultimo post carosello su Instagram ne aveva inserita una nella quale si mostrava sorridente davanti alla scritta Meloni ... fanpage.it Gaffe di Chiara Ferragni: pubblica una foto accanto alla scritta Meloni dux fascista e poi la rimuoveGaffe, svista o un altro errore di comunicazione: Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui è ritratta accanto alla scritta Meloni dux fascista. L’influencer, infatti ... tpi.it Chiara Ferragni a Roma, posta la foto davanti a una scritta sul muro: «Meloni dux fascista». Poi la rimuove - facebook.com facebook nell'intenzione dell'autore l'opera compiuta... #SanLorenzoinLucina #BrunoValentinetti #GiorgiaMeloni #Meloni x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.