Melendugno a testa alta | la capolista Talmassons trema ma passa al fotofinish

Il match di ieri sera al palasport “San Giuseppe da Copertino” ha regalato emozioni forti. La Narconon Volley Melendugno ha perso in quattro set contro la favorita Talmassons Fvg, ma la squadra ha dato tutto fino all’ultimo punto. La partita è stata più combattuta di quanto suggerisca il risultato, con Melendugno che ha lottato e guadagnato l’applauso dei tifosi, anche se alla fine ha dovuto cedere il passo alla capolista. La serata ha mostrato il cuore della squadra di casa e la determinazione di non

LECCE – Non sempre il risultato rispecchia fedelmente quanto visto sul parquet. Nel Monday Night della Serie A2, la Narconon Volley Melendugno esce sconfitta per 1-3 contro la corazzata Cda Volley Talmassons Fvg, ma lo fa tra gli applausi scroscianti del palasport "San Giuseppe da Copertino" di.

