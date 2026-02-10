Daniil Medvedev si è arrabbiato di nuovo durante un match. Questa volta ha criticato le palline, dicendo che

Altra partita, altro sfogo da parte di Daniil Medvedev che questa volta se la prende addirittura con le palline: "Non sono tonde", ha detto al giudice di sedia alla fine del primo set, vinto da Ugo Humbert. Nel corso del match il russo ha perso più volte la pazienza, scagliando proprio le palline contro i cartelloni pubblicitari a bordo campo. Medvedev è stato poi sconfitto dal francese in tre set, venendo così eliminato dall'Atp 500 di Rotterdam. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Medvedev da non credere, si arrabbia con... le palline: "Non sono tonde!"

Daniil Medvedev si arrabbia a Rotterdam.

Daniil Medvedev si fa fermare al primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam.

