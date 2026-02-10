La battaglia per le ATP Finals si fa più accesa tra Mediaset e Rai. Secondo le indiscrezioni, la rete privata sta preparando un’offerta per trasmettere l’evento, che attualmente vede la Rai come protagonista. Se Mediaset dovesse vincere la gara, potrebbe ottenere i diritti e trasmettere le finali in diretta, creando non pochi cambiamenti nel panorama televisivo sportivo italiano. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, e tutti restano in attesa di conoscere l’esito.

Le ultime indiscrezioni hanno del clamoroso! Mediaset infatti starebbe tentando il colpaccio, con l’intenzione di soffiare le ATP Finals alla Rai. Cosa è emerso. Il Corriere della Sera ne ha dato notizia e se questa dovesse concretizzarsi avrebbe del clamoroso. Secondo quanto si apprende le ATP Finals a Mediaset potrebbero diventare realtà. Dopo tanti anni, infatti pare possano lasciare la Rai e cambiare rete. Il torneo che vede sfidarsi i tennisti più forti al mondo, secondo quanto scritto dal quotidiano, presto potrebbe subire una svolta. Stando alle voci emersi, infatti, a Cologno Monzese starebbero cercando di acquisire i diritti della manifestazione sportiva. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Mediaset tenta il colpaccio e potrebbe ‘soffiare’ le ATP Finals alla Rai, tutti i dettagli

Approfondimenti su Mediaset ATP Finals

Pier Silvio Berlusconi ha preso i diritti delle ATP Finals di Torino, che si terranno quest’anno.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Mediaset ATP Finals

Argomenti discussi: Milano-Cortina 2026: guida alle medaglie dell'Italia. Calendario, speranze, obiettivi e atleti favoriti; Grande Fratello tenta il colpaccio Tina Cipollari potrebbe essere l’opinionista della nuova edizione; Grande Fratello tenta il colpaccio, Tina Cipollari potrebbe essere l'opinionista della nuova edizione.

Madonna a Sanremo 2026? Carlo Conti tenta il colpaccio/ L’accordo dovrebbe coinvolgere Dolce e GabbanaCarlo Conti tenta il colpaccio: il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 sogna di portare all'Ariston Madonna. Per Madonna non sarebbe la prima volta essendo già stata ospite del Festival ... ilsussidiario.net

Fabrizio Corona non si ferma e prepara una nuova mossa contro Mediaset: perché avrebbe deciso di denunciare l'azienda per tentata estorsione https://dilei.it/vip/fabrizio-corona-denuncia-mediaset/2138055/ - facebook.com facebook

Fabrizio Corona denuncia Mediaset: «Tentata estorsione per impedirgli di lavorare nelle discoteche» x.com