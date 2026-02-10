Con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 aperte da pochi giorni, il medagliere inizia a prendere forma. La Norvegia vola in testa con numeri impressionanti, mentre l’Italia risale lentamente e si piazza al quarto posto. La gara per le medaglie è appena iniziata e gli atleti sono già pronti a dare il massimo fino alla chiusura, prevista per domenica 22 febbraio.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Norvegia in volo, l’Italia risale ed è quarta!

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono iniziate da pochi giorni.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono ormai in pieno svolgimento.

