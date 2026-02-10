Conte decide di non rischiare Scott McTominay nella partita di coppa contro il Como. Il centrocampista scozzese resta in panchina, mentre il tecnico azzurro punta a averlo disponibile per la sfida di campionato contro Napoli e Roma. La prudenza prevale, e il club preferisce preservare il giocatore in vista di impegni più importanti.

La parola d’ordine è prudenza. Scott McTominay non prenderà parte alla sfida di Coppa Italia contro il Como e la scelta va oltre la semplice rotazione. Scott McTominay verrà infatti completamente escluso dalla serata del Maradona: niente campo, niente panchina. Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, l’idea di Antonio Conte sarebbe quella di lasciarlo proprio ‘a casa’, concedendogli uno stop totale per favorire il pieno recupero. Una gestione mirata, dettata dalla necessità di avere il centrocampista scozzese al massimo della condizione domenica sera, quando al Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Roma allenata da Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay fuori col Como: Conte lo preserva per Napoli-Roma

Approfondimenti su McTominay Football

Questa sera il Napoli affronta il Como in Coppa Italia.

Il Napoli affronta il Como con diverse novità nella formazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su McTominay Football

Argomenti discussi: McTominay, infortunio e recupero: condizioni attuali e possibili tempi di rientro; McTominay si ferma, Juan Jesus espulso: ma a Genova il Napoli vince lo stesso; Infortunio McTominay, le condizioni e i tempi di recupero; Napoli, McTominay salterà la sfida contro il Como: gioca Giovane nel tridente.

Infortunio McTominay: esami hanno scongiurato lesioni, ma si ferma col ComoScott McTominay si ferma. Salterà il Como ma tornerà in campo domenica contro la Roma. La situazione dello scozzese viene affrontata questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno oggi ... tuttonapoli.net

Formazioni Napoli-Como di Coppa Italia: chi gioca titolare e le ultime su McTominay, Lukaku, Meret, Milinkovic-Savic, Giovane, Alisson Santos, Buongiorno, Morata e Nico PazNapoli-Como match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia 2025/2026: chi gioca titolare? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni. goal.com

Non solo il big match del Maradona della prossima domenica, sarà Napoli-Roma anche fuori dal campo! Mirino puntato, infatti, su due calciatori giallorossi in vista del prossimo anno: Zeki Celik e Lorenzo Pellegrini I due sono entrambi in scadenza di cont - facebook.com facebook

La Roma raggiunge la Juve in classifica E nella prossima giornata ci sono Inter-Juve e Napoli-Roma #SerieAEnilive #DAZN #DAZNBetClub x.com