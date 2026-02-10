McLaren guarda al 2026 | nuova livrea papaya e antracite per Norris e Piastri Bahrain polo di sviluppo

La McLaren ha svelato la nuova monoposto per il 2026 durante un evento al circuito di Sakhir, in Bahrain. La squadra ha mostrato una livrea tutta nuova, con colori papaya e antracite, e ha annunciato che il polo di sviluppo si sposterà proprio qui, nel paese del Golfo. Norris e Piastri si preparano a scendere in pista con questa vettura, mentre gli appassionati aspettano di vedere come si comporterà in vista della prossima stagione.

La McLaren ha ufficialmente presentato la nuova monoposto per il campionato di Formula 1 2026, un evento che ha avuto luogo il 10 febbraio presso il circuito del Sakhir in Bahrain. La scelta di questo luogo non è casuale, poiché il paese è diventato un punto di riferimento strategico per il team britannico. L'evento ha visto la partecipazione di partner, stakeholder e, naturalmente, dei piloti Lando Norris e Oscar Piastri, che si apprestano ad affrontare una stagione cruciale sotto una nuova serie di regolamenti. La presentazione non è stata semplicemente un evento mediatico, ma un atto di continuità.

