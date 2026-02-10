La Juventus si trova a fare i conti con tre situazioni da sistemare in vista della prossima stagione. McKennie, Vlahovic e Spalletti sono i nomi caldi di un cantiere che resta aperto, anche se il club ha già rinnovato il contratto di Yildiz, che aveva comunque un accordo quasi in scadenza. Ora bisogna capire come risolvere le questioni legate ai tre giocatori e alle eventuali scelte di mercato.

Cantiere aperto? Sì. O meglio, in parte. Prolungato il contratto di Yildiz (che non era a scadenza, ma era quasi come se lo fosse, soprattutto con le interessate che si stavano avvicinando al giocatore), ora la Juventus ha tre casi da risolvere. Due sembrano più impellenti: McKennie e Spalletti. Uno sembrava invece un capitolo chiuso: Vlahovic. Ma invece è ancora aperto. Wes, che fai? Si parte da McKennie, che con Spalletti sta diventando ancora più che indispensabile. La sua parabola in bianconero è sempre stata frutto di una grande contraddizione: fuori rosa e in partenza a inizio estate, punto fisso della squadra da settembre al termine del campionato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - McKennie e Spalletti, ma anche Vlahovic: la Juventus ha tre casi da risolvere

L'articolo analizza la situazione attuale della Juventus e le sfide che il team affronta, con particolare attenzione alle decisioni di formazione e ai problemi da risolvere.

