Maxwell scena muta al Congresso | Nel 2006 Trump la definì ‘malvagia’ parlando con la polizia

Ghislaine Maxwell si rifiuta di parlare al Congresso. La donna ha deciso di non rilasciare dichiarazioni e rischia di restare in silenzio, a meno che non accetti di collaborare con le autorità. Secondo alcune fonti, potrebbe svelare dettagli importanti sul suo passato insieme a Jeffrey Epstein solo in cambio di clemenza da parte di Donald Trump. La scena si ripete in un momento di grande tensione tra le parti, mentre la giustizia fa i suoi passi.

Ghislaine Maxwell ha deciso di non parlare. Se lo farà, sarà solo a un prezzo altissimo: dirà tutto quello che sa sul suo ex socio-amante Jeffrey Epstein in cambio della clemenza del presidente Usa Donald Trump. In videocollegamento dal carcere dinanzi alla commissione della Camera che indaga sullo scandalo del finanziere-pedofilo morto nel 2019 e sulla sua rete di potere e traffico sessuale, Maxwell ha deciso di non rispondere alle domande, invocando il suo diritto al silenzio previsto dal Quinto Emendamento della Costituzione statunitense. La deposizione, tenutasi lunedì mattina dalla prigione in Texas dove Maxwell sta scontando una pena di 20 anni per il suo ruolo nello schema di traffico sessuale di Epstein, è stata condotta dalla Commissione della Camera dei Rappresentanti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Ghislaine Maxwell non ha risposto alle domande dei parlamentari americani, preferendo invocare il quinto emendamento.

Ghislaine Maxwell ha scelto di rimanere in silenzio davanti alla commissione del Congresso, usando il Quinto Emendamento per non rispondere alle domande.

