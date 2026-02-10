Maxi recruiting day per oltre 140 posti in baia di Sistiana
Domani si tiene il primo recruiting day a Sistiana, con l’obiettivo di assumere 146 persone. L’evento, che si svolgerà giovedì 12 marzo, punta a trovare nuovi lavoratori per le aziende della zona. Centinaia di candidati si preparano a presentarsi, sperando di ottenere uno dei posti disponibili.
Il primo recruiting day dedicato alla baia di Sistiana, finalizzato alla selezione di 146 posti di lavoro, andrà in scena il prossimo giovedì 12 marzo. Si cerca personale per la stagione estiva 2026 nei settori turistico, ricettivo e ristorativo. Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale al.🔗 Leggi su Triesteprima.it
Recruiting Day Baia di Sistiana il 12 marzo: 146 posti di lavoro per la stagione estiva 2026. Candidature entro il 1 marzo tramite il portale regionale. Lo comunica l'assessore @alessiarosolen tinyurl.com/yc2yrafh x.com
