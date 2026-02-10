Max Menetti | Treviso ha qualcosa nella sfida con Milano

Treviso si prepara alla grande sfida contro Milano. I tifosi sono in fermento e la squadra si allena duramente per affrontare al meglio la partita. Menetti, l’allenatore, dice che la squadra ha qualcosa in più questa sera e punta a mettere in difficoltà i giganti di Milano. La partita si preannuncia intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo.

La cronaca della sfida tra Olimpia Milano e Treviso Basket viene presentata attraverso una lettura mirata ai fattori chiave della serata, in un contesto di doppio impegno che sta accompagnando la squadra milanese verso appuntamenti di rilievo. L’incontro offre indicazioni su stato di forma, gestione della gara e potenziali sviluppi in vista di un periodo particolarmente intenso per la stagione. max menetti, voce di LBATV, evidenzia come Milano abbia sfruttato la settimana densa di partite per assicurarsi due punti importanti e guardare con attenzione a un periodo che si annuncia decisivo con l’EuroLeague e la Coppa Italia all’orizzonte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Questa sera a Treviso va in scena una partita importante di serie A.

