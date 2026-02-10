Mauro Corona ospite alla Fiera di San Valentino

Mauro Corona partecipa alla 315esima Fiera di San Valentino. Lo scrittore e alpinista è stato ospite di una giornata ricca di eventi, tra teatro, visite guidate, mostre e incontri con autori. La manifestazione, promossa dall’assessorato alla cultura, attira ogni anno numerosi visitatori e appassionati, desiderosi di scoprire novità e approfondire tematiche culturali e artistiche.

In occasione della 315esima Fiera di San Valentino, l’assessorato alla cultura ha proposto un programma ricco di appuntamenti: dal teatro, alle visite guidate, alle mostre artistiche e storiche, fino agli incontri con autori. In questo contesto si inserisce l’appuntamento di sabato 14 febbraio.🔗 Leggi su Veronasera.it

Approfondimenti su San Valentino 315

Arriva Chocoliamo a Napoli, la fiera dedicata al cioccolato e ai dolci in occasione di San Valentino.

La Fiera di San Valentino a Castelbaldo torna dal 7 al 15 febbraio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su San Valentino 315

Argomenti discussi: Mauro Corona, la casa di Erto è un rifugio: legno, stanze piene di attrezzi e sculture con vista da sogno sui boschi; Mauro Corona, la casa rifugio di Erto: il legno, le stanze piene di attrezzi e sculture e la vista da sogno sui boschi; Mauro Corona e l'angelo col volto di Meloni: È un colpo di genio. Lasciatelo lì, perché induce curiosità; Mauro Corona, il dolore per le figlie malate: cosa hanno avuto e come stanno oggi.

Mauro Corona, il dolore per le figlie malate: cosa hanno avuto e come stanno oggiIl volto di È sempre Carta Bianca ha raccontato tempo fa cosa è accaduto alle sue figlie e di cosa hanno sofferto ... cineblog.it

Bianca Berlinguer in imbarazzo: i complimenti virali di Mauro Corona in direttaUno scambio di battute decisamente piccante tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona in diretta tv ha fatto il giro del web. newsmondo.it

È sempre Cartabianca. . Bentornati a #ÈsempreCartabianca! Il nostro Mauro Corona ci racconta le sue disavventure in montagna: "Sono finito fino al collo nella pozza del Vajont ma c'erano meno 8 gradi... può immaginare la sauna" - facebook.com facebook