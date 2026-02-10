Mauro dice che Allegri è bravo a leggere le partite e che il risultato arriva sempre. L’ex calciatore della Juventus ha espresso questa opinione in un’intervista, parlando anche del Milan di Allegri.

"Allegri a me piace e non l’ho mai criticato perché è umile, sa leggere la situazione e comportarsi di conseguenza, facendo quello che serve per migliorare il contesto. Questo può portare a un gioco bello o meno bello, però il risultato arriva sempre". L'opinionista Massimo Mauro ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dicendo la sua anche sul Milan e Massimiliano Allegri. LEGGI ANCHE: Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c'è quando gioca titolare? Ecco i numeri Ecco le parole dell'ex calciatore della Juventus: "E nello sport professionistico devi sempre porti il problema del risultato, è un obbligo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mauro: “Allegri a me piace. Sa leggere le situazioni e il risultato arriva sempre”

