Mattia Moreni prima e dopo l’Informale | storia di un grande artista del ' 900

Il 14 febbraio alle 18, la Fondazione Sabe organizza una conferenza dedicata a Mattia Moreni, uno degli artisti più importanti del '900. Claudio Spadoni, storico dell’arte e critico, parlerà di come l’artista sia cambiato prima e dopo aver abbracciato l’arte informale. L’evento si svolge a pochi giorni dalla mostra che ripercorre la sua carriera.

Sabato 14 febbraio, alle 18, la Fondazione Sabe per l'arte presenta la conferenza "Mattia Moreni prima e dopo l'Informale" di Claudio Spadoni, storico dell'arte, critico e curatore.Mattia Moreni. Dalla formazione a "L'ultimo sussulto prima della grande mutazione" è il titolo del progetto.

