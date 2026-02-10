Mattia Moreni prima e dopo l’Informale | storia di un grande artista del ' 900

Sabato 14 febbraio, alle 18, la Fondazione Sabe per l’arte ospiterà la conferenza di Claudio Spadoni su Mattia Moreni. Il critico e curatore parlerà della vita e delle opere dell’artista, concentrandosi sul suo percorso prima e dopo aver scoperto l’arte informale. L’evento promette di offrire uno sguardo nuovo su uno dei grandi protagonisti del '900.

Sabato 14 febbraio, alle 18, la Fondazione Sabe per l'arte presenta la conferenza "Mattia Moreni prima e dopo l'Informale" di Claudio Spadoni, storico dell'arte, critico e curatore. Mattia Moreni. Dalla formazione a "L'ultimo sussulto prima della grande mutazione" è il titolo del progetto. Dal 30 gennaio al 31 maggio 2026, il MAMbo di Bologna ospita l'antologica di Mattia Moreni, a cura di Claudio Spadoni e Pasquale Fameli.

