Mattarella onora gli esuli | a Roma la mostra ripercorre la storia di Fiume Dalmazia e Istria dopo la guerra

Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi a Roma la mostra dedicata agli esuli di Fiume, Dalmazia e Istria. Durante l’evento, ha ricordato le vicende di queste comunità e il loro esodo dopo la guerra. La mostra ripercorre le storie di chi ha vissuto quegli anni e si impegna a mantenere viva la memoria di un passato ancora presente.

