Mattarella onora gli esuli | a Roma la mostra ripercorre la storia di Fiume Dalmazia e Istria dopo la guerra
Il Presidente Sergio Mattarella ha visitato oggi a Roma la mostra dedicata agli esuli di Fiume, Dalmazia e Istria. Durante l’evento, ha ricordato le vicende di queste comunità e il loro esodo dopo la guerra. La mostra ripercorre le storie di chi ha vissuto quegli anni e si impegna a mantenere viva la memoria di un passato ancora presente.
Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha visitato oggi, 10 febbraio 2026, la “Mostra degli Esuli Fiumani, Dalmati e Istriani” a Roma. La visita, avvenuta nel pomeriggio, sottolinea l’attenzione del Capo dello Stato alla memoria e alla valorizzazione della storia di coloro che furono costretti all’esilio a seguito degli eventi bellici e delle successive vicende politiche che hanno segnato il confine orientale italiano. L’incontro è stato reso possibile grazie all’impegno di Renzo Codarin, presidente nazionale di FederEsuli, e Davide Rossi, vice presidente dell’associazione. La presenza del Presidente Mattarella alla mostra rappresenta un momento significativo per le comunità degli esuli e i loro discendenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
La sala ex Poste a Carpi apre con la mostra su Istria, Fiume e Dalmazia a cura dell'Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia
La sala ex Poste di Carpi riapre al pubblico con una mostra dedicata a Istria, Fiume e Dalmazia.
10 febbraio Giorno del Ricordo, più di 20mila morti, 6mila nelle foibe, tra il 1943 e il 1947 oltre 250mila esodati da Istria, Fiume e Dalmazia
Oggi si ricorda il 10 febbraio, giornata dedicata alle vittime delle foibe e degli esodi forzati.
