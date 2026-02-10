Matrimonio a sorpresa e lontano dai riflettori per il volto di Canale 5
La notizia ha preso tutti alla sprovvista. Un matrimonio a sorpresa, lontano dai riflettori, ha scosso il mondo dello spettacolo. La coppia ha scelto di mantenere il segreto fino all’ultimo, lasciando senza parole fan e follower. In poche ore, la notizia si è diffusa sui social, facendo tornare alla mente i momenti più noti dei programmi sentimentali di Canale 5.
La notizia è arrivata in modo discreto, quasi in punta di piedi, ma nel giro di poche ore ha fatto il giro dei social e riacceso i ricordi di chi segue da anni il mondo dei programmi sentimentali di Canale 5. Un volto amatissimo, capace di dividere e far discutere durante la sua esperienza televisiva, ha pronunciato il fatidico sì lontano dai riflettori, scegliendo una cerimonia intima e riservata. Solo successivamente, però, è emerso che quel momento rappresenta l’inizio ufficiale di un nuovo capitolo di vita. Per molti telespettatori il suo nome è indissolubilmente legato a Uomini e Donne, il programma che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Ultime notizie su Canale 5
Argomenti discussi: Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati, il matrimonio in segreto; Zaniolo, matrimonio a sorpresa: si è sposato con Sara Scaperrotta; Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono detti Sì: su Instagram il matrimonio a sorpresa; Zaniolo, matrimonio a sorpresa con la sua Sara: il sì, i festeggiamenti e la torta a forma di cuore.
Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono detti Sì: su Instagram il matrimonio a sorpresaNicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono detti Sì: su Instagram il matrimonio a sorpresa. Una cerimonia intima e riservata. tgcom24.mediaset.it
Zaniolo si è sposato, il matrimonio a sorpresa con Sara ScaperrottaNicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati. Ieri, mercoledì 4 febbraio, la coppia ha pronunciato il fatidico sì. La proposta di matrimonio era arrivata a marzo del 2025. Un matrimonio intimo, ... adnkronos.com
Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono sposati, ecco le foto del matrimonio a sorpresa - facebook.com facebook
#Zaniolo, matrimonio a sorpresa con la sua Sara: il sì, i festeggiamenti e la torta a forma di cuore x.com
