Mateta | l’ex obiettivo di mercato di Juve e Milan non si opera L’annuncio del Crystal Palace
Dopo settimane di incertezza, l’attaccante francese Jean-Philippe Mateta ha scelto di non operarsi al ginocchio. Il Crystal Palace ha ufficializzato la decisione, mettendo fine alle voci che lo vedevano vicino a un intervento chirurgico. La sua situazione rimane sotto controllo, ma per ora nessuna operazione prevista.
Jean-Philippe Mateta, attaccante francese che aveva suscitato l’interesse di Juventus e Milan, ha deciso di evitare l’intervento chirurgico al ginocchio. L’annuncio è stato comunicato dal tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, che ha sottolineato la possibilità di gestire l’infortunio attraverso terapie conservative. Questa scelta, presa in accordo con specialisti e lo staff medico, permette all’attaccante di concentrarsi sul recupero e di sperare in un ritorno in campo nelle prossime settimane. La vicenda di Jean-Philippe Mateta si è intrecciata con le ambizioni di due importanti club italiani durante la recente finestra di calciomercato.🔗 Leggi su Ameve.eu
Il Crystal Palace torna alla vittoria in Premier League, superando per 0-1 il Brighton con la rete decisiva di Sarr nella ripresa e si allontana dalla zona retrocessione https://www.ukcalcio.com/2026/02/brighton-crystal-palace-0-1-sarr-decisivo-per-le-eagles-pre - facebook.com facebook
Nel corso della sua ultima conferenza stampa, il tecnico del Crystal Palace Oliver #Glasner ha confermato la versione del #Milan su #Mateta, svelando che il francese convive con un problema al ginocchio da nove x.com
