Massimo Giletti mostra le chat tra Ranucci e Boccia sulla presunta lobby gay Il conduttore di Report | Falso Lui e Cerno sono amici e al servizio dell’ex 007 Mancini

Massimo Giletti pubblica le chat tra Ranucci e Boccia, smentendo le accuse sulla “lobby gay”. Il conduttore di Report rivela che Ranucci e Cerno sono amici e lavorano per l’ex 007 Mancini. La vicenda nasce da una telefonata privata tra Boccia e Giletti, avvenuta lo scorso 17 settembre, mentre la donna si prepara ad affrontare un processo per stalking e lesioni contro Sangiuliano.

Maria Rosaria Boccia è al centro di una polemica a distanza tra Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci. L’imprenditrice campana, che dovrà affrontare un processo per stalking e lesioni nei confronti dell’ex ministro Sangiuliano, aveva avuto una conversazione privata con il conduttore di “ Report “ il 17 settembre 2024. Le chat su una presunta “ lobby gay di destra ” erano stato pubblicate da “ Il Giornale “, quotidiano diretto da Tommaso Cerno. Ranucci aveva replicato spiegando le chat erano state riportate “in maniera parziale, se non manipolate”. “E’ stato dalla chat il nome di un personaggio legato ai servizi segreti, Marco Mancini, amico di Cerno e della Cavallaro (la giornalista che firmava l’articolo, ndr ), che ha rapporti parentali con uomini dei servizi e che avrebbe spiegato il mio riferimento a Giletti, che nulla a che fare con frasi omofobe che mi sono state attribuite”, aveva sottolineato sui social.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina, il conduttore de Lo Stato delle cose, Massimo Giletti, ha pubblicato sui social uno screenshot di alcune chat tra lui e Riccardo Ranucci.

Ranucci rompe il silenzio dopo le chat pubblicate da Giletti.

Giletti contro Ranucci, mostra chat su ‘lobby gay’ con Maria Rosaria Boccia: ecco i messaggiScontro tra due dei conduttori di punta di Rai3, Massimo Giletti e Sigfrido Ranucci, con al centro Maria Rosaria Boccia. Giletti, durante la sua trasmissione ... lapresse.it

Massimo Giletti mostra le chat su di lui tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia, l'allusione alla pericolosa lobby gay: Una delusioneIl conduttore e giornalista torinese senza filtri a Lo Stato delle cose: Dividersi tra colleghi della stessa azienda in un momento così difficile per il giornalismo è una delusione umana profonda ... torinotoday.it

Ranucci: «Falso che abbia accusato Massimo Giletti di far parte di una lobby gay» - facebook.com facebook

