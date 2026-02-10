Mascarade Opera i nuovi concerti Apertura con ’Dreams and Dualities’
Firenze si prepara ad accogliere una nuova stagione musicale che mette in dialogo tradizione e modernità, formazione e spettacolo, giovani talenti e grandi interpreti. Da febbraio a maggio, Mascarade Opera presenta la stagione concertistica primaverile, trasformando Palazzo Corsini al Prato in un luogo vivo di produzione culturale e incontro con il pubblico. Il cartellone si compone di quattro appuntamenti aperti alla città, pensati come tappe di un percorso unitario che attraversa l’ opera lirica, la musica da camera e l’alta formazione artistica. Al centro, una visione chiara: offrire esperienze musicali di alto livello in un contesto intimo e accessibile, profondamente radicato nel tessuto storico e culturale fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Maschere, musica e meraviglia. Le Carnaval, Mascarade Royale - PRIMA MONDIALE prende vita: un viaggio nella Francia di Re Sole tra esotismi e fantasie barocche, dove il teatro diventa festa e immaginazione senza limiti grazie alla maestria di Lulli. 1 facebook
