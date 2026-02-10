Martedì grasso quand’è e perché si chiama così l’ultimo giorno di Carnevale?

Il 17 febbraio 2026 cade il martedì grasso, l’ultimo giorno del Carnevale. È una data che ogni anno segna la fine delle feste e l’inizio della Quaresima. Le sue origini vengono da tradizioni antiche, sia cristiane che romane, e da secoli si festeggia con sfilate, maschere e dolci. Quest’anno, come di consueto, le città italiane si preparano a chiudere le celebrazioni con eventi e festeggiamenti che attirano tanta gente.

