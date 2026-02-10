Marina Berlusconi Rompe Il Silenzio | Ecco Cosa Dice Di Fabrizio Corona!

Marina Berlusconi rompe il silenzio e parla di Fabrizio Corona. In un’intervista al Corriere della Sera, la figlia di Silvio Berlusconi si lascia andare a qualche frecciatina, senza troppi giri di parole. Dice che il rapporto con Corona è teso e che non ha intenzione di nasconderlo. La sua freddezza emerge chiara, anche mentre affronta temi più leggeri come il referendum e la gestione di Fininvest e Mondadori.

Marina Berlusconi rompe il silenzio al Corriere della Sera: dal referendum alla guida di Fininvest e Mondadori fino alla frecciata gelida contro Fabrizio Corona. Marina Berlusconi sceglie la strada della misura. Nessun colpo di teatro, nessuna frase sopra le righe. Nell'intervista concessa al Corriere della Sera, la primogenita di Silvio Berlusconi affronta temi delicati con una calma che colpisce più di mille dichiarazioni incendiarie. Giustizia, impresa, identità familiare. E, sullo sfondo, una replica che pesa come un macigno: quella a Fabrizio Corona. Una conversazione che parte dalla giustizia, ma non si ferma lì. Marina Berlusconi replica alle accuse di Corona, sottolinea i risultati di famiglia e conferma le azioni legali contro l'ex paparazzo. Marina Berlusconi rompe il silenzio su Corona: il commento. Marina Berlusconi commenta per la prima volta Fabrizio Corona e Falsissimo: Oltre che falsissimo, l'ho trovato noiosissimo. Marina Berlusconi commenta al Corriere il caso Fabrizio Corona: "Guardi, mi hanno costretto a vederne una puntata: devo dire che, oltre che falsissimo, l'ho trovato davvero noiosissimo. Comunque se ne stanno occupando i nostri avvocati"

