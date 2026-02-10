Marina Berlusconi la risposta a Fabrizio Corona dopo il caso Falsissimo

La vicenda tra Marina Berlusconi e Fabrizio Corona si fa sempre più accesa. La battaglia legale tra i due prosegue, alimentando discussioni sui social e sui giornali. Corona ha risposto alle accuse, mentre Marina Berlusconi si difende, cercando di tutelare la sua immagine. La situazione resta tesa e nessuno sembra voler fare un passo indietro.

La battaglia legale che vede contrapposti Marina Berlusconi e Fabrizio Corona continua ad agitare il dibattito mediatico, mescolando giustizia, televisione e immagine pubblica. Per mesi il confronto è rimasto confinato tra carte bollate e indiscrezioni, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato, riportando la vicenda al centro dell’attenzione. >> Matrimonio a sorpresa e lontano dai riflettori per il volto di Canale 5. Insieme da poco, già marito e moglie A rompere il silenzio è stata proprio Marina Berlusconi, che per la prima volta ha commentato pubblicamente le notizie circolate sul suo conto e sulla presunta condotta di Mediaset, azienda guidata dal fratello Pier Silvio Berlusconi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Marina Berlusconi attacca duramente Fabrizio Corona, definendolo “falsissimo e noiosissimo”.

Marina Berlusconi rompe il silenzio e risponde a Fabrizio Corona, che aveva criticato Mediaset e la sua famiglia.

ALFONSO SIGNORINI LA RISPOSTA A FABRIZIO CORONA PER LO SCANDALO DI FALSISSIMO DOVE LO ATTACCA!!

Argomenti discussi: Marina Berlusconi: Oltre che falsissimo, l'ho trovato davvero noiosissimo; Marina Berlusconi: Giustizia condizionata da un mercato di nomine. Da Trump legge del più forte, prevaricazione, affarismo; Da Pier Silvio e Marina Berlusconi a Maria De Filippi e Ilary Blasi: maxi causa da 160 milioni di euro contro Corona

Marina Berlusconi affonda Corona: parla per la prima volta e lo asfalta con una frase taglienteDiretta e senza peli sulla lingua, Marina Berlusconi ha affondato Fabrizio Corona: ecco cosa ha detto la figlia di Silvio Berlusconi. donnapop.it

Marina Berlusconi liquida Fabrizio Corona: Oltre che falsissimo pure noiosoL’imprenditrice punge Fabrizio Corona Oggi Marina Berlusconi ha rilasciato una lunga intervista a Il ... msn.com

Marina Berlusconi commenta al Corriere il caso Fabrizio Corona: “Guardi, mi hanno costretto a vederne una puntata: devo dire che, oltre che falsissimo, l'ho trovato davvero noiosissimo. Comunque se ne stanno occupando i nostri avvocati” x.com