Marina Berlusconi annuncia il suo voto Sì al referendum del 22-23 marzo. La figlia di Silvio Berlusconi spiega che la sua decisione non ha a che fare con il cognome o con la politica, ma è dettata dal desiderio di fare la scelta giusta. La sua posizione arriva in un momento di forte discussione sulla giustizia e sul mercato delle nomine.

«Al referendum del 22-23 marzo voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta». Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi e presidente di Fininvest e Mondadori. «A questo dovrebbero servire i referendum - aggiunge -: a votare sui contenuti, non in base alle appartenenze. Non è una resa dei conti politica, né un voto pro o contro il governo. La separazione delle carriere è necessaria per spezzare un giogo che soffoca tutti, a partire dagli stessi magistrati. E per garantire la vera terzietà dei giudici. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Marina Berlusconi: «Giustizia condizionata da un vergognoso mercato delle nomine. Sì al referendum occasione irripetibile»

