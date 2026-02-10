Marina Berlusconi torna a parlare di giustizia e dice che il sistema è condizionato dal mercato delle nomine. Nell’intervista al Corriere della Sera, la discussione si concentra sul referendum che si terrà il 22 e 23 marzo, un’occasione che secondo lei non bisogna perdere.

Marina Berlusconi torna, in un’intervista al Corriere della Sera, a parlare della riforma della Giustizia e del referendum in programma il 22 e 23 marzo. “È vero, mio padre ha subìto un’inaccettabile persecuzione giudiziaria. Ma non ragiono per rivalsa, e il problema non riguarda una sola stagione, né una sola persona. C’è una minoranza di magistrati ideologizzati che continua a fare danni. La giustizia è condizionata da un vergognoso mercato di nomine “, spiega la presidente di Fininvest e di Mondadori. “Al referendum del 22-23 marzo – sottolinea – voterò Sì. E non per il mio cognome, né per spirito di parte, ma perché è la cosa giusta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marina Berlusconi: “Giustizia condizionata da mercato nomine, referendum occasione da non perdere”

Marina Berlusconi ha deciso di votare sì al referendum sulla giustizia del 22-23 marzo.

Marina Berlusconi ha annunciato che voterà sì al referendum del 22-23 marzo.

