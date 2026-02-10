Marcello Sacchetta | nella danza come nella vita non si smette mai di imparare

A Arezzo, il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta torna a parlare del suo lavoro e della sua passione per la danza. Lo fa con una frase semplice ma significativa: “Nella danza come nella vita non si smette mai di imparare”. Sacchetta, noto anche come uno dei volti più amati di “Amici di Maria De Filippi”, sottolinea che la voglia di migliorarsi non si ferma mai, anche dopo anni di esperienza. La sua voce si fa sentire mentre si prepara a tornare sul palco o in studio, sempre con l’obiettivo di crescere e tras

Arezzo, 10 febbraio 2026 – “Nella danza come nella vita non si smette mai di imparare” afferma Marcello Sacchetta, ballerino, coreografo e direttore artistico, uno dei volti più amati di Amic i di Maria de Filippi. Ha fatto innamorare il pubblico grazie al suo talento e al suo carisma. Nella danza ha trovato una passione capace di trasformarsi in una carriera importante. Dopo essersi diplomato al Teatro dell’Opera di Roma, ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi della scena artistica, tra cui Veronica e Giuliano Peparini, Luca Tommassini e Bill Goodson. Nel suo curriculum collaborazioni con Adriano Celentano, Loredana Bertè, Renato Zero, Claudio Baglioni, Marco Mengoni, Justin Bieber, Mika e David Guetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

