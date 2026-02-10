Marcello Minnella ex direttore dell’Agenzia delle Dogane ritocca con l’AI la sua foto con Mattarella | Solo per uniformità grafica Ma scoppia il caso

Marcello Minnella, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, ha usato l’intelligenza artificiale per ritoccare una foto con Mattarella, spiegando che era solo per uniformità grafica. La scelta ha scatenato polemiche e ora si discute sulla legittimità di queste modifiche nelle immagini ufficiali.

Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane e attuale assessore regionale in Calabria, si trova al centro di un caso singolare che riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per modificare fotografie ufficiali. Sul suo sito personale sono emerse immagini ritoccate che lo ritraggono mentre consegna il proprio libro al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e persino a papa Leone XIV. Il caso è stato sollevato inizialmente da un articolo del Foglio, che ha notato come sul sito di Minenna figurasse un’immagine dell’economista al Quirinale, davanti al capo dello Stato. Quell’incontro è effettivamente avvenuto il 9 settembre 2020, durante il periodo della pandemia, quando Minenna consegnò al presidente una copia del suo libro La moneta incompiuta. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Marcello Minnella, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, ritocca con l’AI la sua foto con Mattarella: “Solo per uniformità grafica”. Ma scoppia il caso Approfondimenti su Marcello Minnena L’Ucid benedice la candidatura di Roma per la sede dell’Agenzia europea delle Dogane: “Va sostenuta con impegno bipartisan” L’Ucid ha espresso il suo sostegno alla candidatura di Roma come futura sede dell’Agenzia europea delle Dogane, sottolineando l’importanza di un impegno bipartisan. Giocattoli non in regola e materiali elettrici senza certificazione: maxi sequestro dell'agenzia delle dogane Maxi sequestro dell’agenzia delle dogane in provincia di Perugia, con blitz in quattro esercizi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Marcello Minnena Argomenti discussi: Il secondo tragico Minenna, dopo il Mes ora photoshoppa pure Mattarella; Minenna, 'le foto sul mio sito? Documentano eventi effettivamente avvenuti'. L’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna è stato assolto nell’inchiesta sulla fornitura di mascherineMarcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane, è stato assolto dall’accusa di corruzione in un’inchiesta su una presunta fornitura illecita di mascherine all’ASL (Azienda sanitaria locale) ... ilpost.it Pubblicare sul proprio sito delle foto taroccate con l’intelligenza artificiale insieme al Capo dello Stato e al Papa è un fatto grave. Ancora più grave è considerarlo normale. Questo è esattamente ciò che ha fatto Marcello Minenna, ex capo dell’Agenzia delle Do x.com Marcello Ascani è venuto a trovarci nella nostra sede di Roma per una lunga chiacchierata con il nostro CEO Pierroberto Folgiero. Dagli inizi come giovane professionista fino al ruolo di Amministratore Delegato, un percorso fatto di passione, mentori e prezio - facebook.com facebook

