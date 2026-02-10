Marcattili | Incontri e promozione condivisi

Questa mattina il Comune ha annunciato la sua partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di FieraMilano Rho, in programma da oggi a giovedì. L’obiettivo è promuovere la costa dei borghi e la Riviera Fermana, coinvolgendo operatori e turisti interessati alle bellezze del territorio. La presenza all’evento sarà l’occasione per incontri e promozioni condivise, con l’intento di attirare più visitatori e valorizzare le eccellenze locali.

"Il Comune sarà presente insieme alla ' Costa dei borghi – Riviera Fermana ' alla Borsa Internazionale del Turismo, che si terrà a FieraMilano Rho da oggi a giovedì". Lo comunica l'assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili. Si tratta della manifestazione più importante d'Italia per il settore (tra le maggiori d'Europa) che permetterà a decine di migliaia di visitatori, operatori e stampa specializzata di approfondire la conoscenza di destinazioni e sviluppare opportunità. Già confermate pressoché tutte le regioni italiane, oltre alla presenza istituzionale di Enit. Dall'Europa si segnala, tra le altre, la Polonia, che sarà anche "Destination partner".

