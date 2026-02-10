Giovanni Manna si dice dispiaciuto di non aver potuto sfidare il Como con tutta la rosa a disposizione. Durante un’intervista a Sport Mediaset, il tecnico spiega che i novanta minuti in più di recupero sono un vantaggio per la sua squadra, ma sottolinea che non è colpa di nessuno se le cose sono andate così.

Giovanni Manna a Sport Mediaset. Avete novanta minuti in più nelle gambe rispetto al Como. “Non è colpa nostra, neanche loro. Noi non cerchiamo alibi. Teniamo alla Coppa Italia, vogliamo passare il turno, siamo abituati a giocare un po’ rimaneggiati”. Mercato di riparazione di gennaio, con Giovane e Alisson Santos. “È stato più complicato il mercato, avevamo delle idee però la struttura delle operazioni non ci permetteva di farle. E allora abbiamo puntato su due giovani funzionali al nostro calcio di oggi e magari anche di domani, Siamo tranquilli”. Panucci: credete nella rimonta in campionato o la Coppa Italia è un obiettivo? “Mi piacerebbe fare i conti con tutta la rosa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna: “Mi sarebbe piaciuto confrontarmi in campionato con tutta la rosa a disposizione”

