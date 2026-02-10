Il Manchester City si prepara a giocare questa sera contro il Fulham, con l’obbligo di vincere per restare in corsa in Premier League. Dopo aver battuto il Liverpool all’ultimo minuto grazie a Haaland e aver rischiato di pareggiare, i Citizens cercano punti pesanti per avvicinarsi all’Arsenal, ora a sei punti di distanza. Guardiola sa che questa partita può fare la differenza nella corsa al titolo.

La vittoria del Manchester City ad Anfield contro il Liverpool, grazie a un rigore di Haaland nei minuti di recupero e a una successiva paratona di Donnarumma su Mac Allister, è stata fondamentale perché ha consentito agli uomini di Guardiola a -6 dalla capolista Arsenal, uno svantaggio importante ma non ancora tombale, almeno secondo i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Fulham (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Citizens obbligati a vincere per sperare

Approfondimenti su Manchester City Fulham

Mercoledì sera il Manchester City si prepara a sfidare il Fulham in una partita cruciale.

Questa sera il Manchester City affronta il Fulham in una partita importante per la corsa ai primi posti.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Manchester City Fulham

Argomenti discussi: Dove vedere Manchester City-Fulham in tv e streaming: canale, orario, formazioni; quote Manchester City Fulham: il pronostico sui Citizens; Pronostico Manchester City-Fulham: analisi, quote e consigli; Premier League e Coppa di Germania: tutte le gare dell'infrasettimanale su Sky e NOW.

Premier League 2025-2026: Manchester City-Fulham, le probabili formazioniLa squadra di Pep Guardiola vuole continuare a tallonare l'Arsenal di Mikel Arteta, ora avanti di 6 punti in classifica. sportal.it

Pronostico Manchester City vs Fulham – 11 Febbraio 2026Il confronto di Premier League tra Manchester City e Fulham si gioca l’11 Febbraio 2026 alle 20:30 all’Etihad Stadio. Una sfida che promette intensità e ... news-sports.it

Clamoroso dal Brasile: il Manchester City su Wesley! Il brasiliano sta impressionando con la Roma e, secondo fonti brasiliane, il City sarebbe pronto a offrire oltre 50 milioni! Ma la Roma valuterebbe solo proposte molto alte. #ASRoma #Wesley #Calciome - facebook.com facebook

Blitz del Manchester City a Liverpool, ma Guardiola non è del tutto soddisfatto: "In area di rigore dobbiamo prenderci un caffè" x.com