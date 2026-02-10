Manchester City-Fulham mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Citizens obbligati a vincere per sperare

Mercoledì sera il Manchester City si prepara a sfidare il Fulham in una partita cruciale. Dopo la vittoria all’ultimo minuto contro il Liverpool, i Citizens vogliono riprendere la serie e avvicinarsi alla vetta della Premier League, anche se il divario con l’Arsenal resta di sei punti. La squadra di Guardiola sa che non può più sbagliare e punta tutto sulla vittoria, sperando di recuperare terreno e mantenere vive le speranze di titolo.

Questa sera il Manchester City affronta il Fulham in una partita importante per la corsa ai primi posti.

