Da giorni, il maltempo non dà tregua sull’Italia. Piove praticamente ovunque, con nuvole che coprono il cielo e tempo molto variabile. La pioggia intensa sta creando disagi e al momento non si vede una fine. Le condizioni meteo stanno influenzando anche l’umore e il benessere dei cittadini.

(Adnkronos) – Tanta pioggia sull’Italia a gennaio e anche in questo mese di febbraio. Nuvole, tempo molto variabile e tanta acqua. Il maltempo senza tregua sul Belpaese ha conseguenze sull’organismo e sull’umore? A rispondere all’Adnkronos Salute sono David Lazzari, presidente dell’Osservatorio benessere psicologico e salute, e Mauro Minelli, immunologo clinico e docente di Nutrizione umana alla Lum. “Pioggia e cielo grigio influenzano il nostro benessere psicologico. Le settimane di maltempo che stiamo vivendo non incidono solo sull’organizzazione delle nostre giornate, ma anche sul nostro equilibrio psicologico”, spiega Lazzari. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Maltempo senza tregua sull'Italia, attenzione agli effetti su umore e fisico

Il maltempo prosegue sull’Italia, con piogge e nevicate che interessano gran parte del territorio anche nel quarto weekend di gennaio.

Dopo una breve pausa di bel tempo, l’Italia si prepara a un nuovo peggioramento.

