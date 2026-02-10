Maltempo Assobibe | Nei territori colpiti servono contributi concreti di sostegno e ristoro

Il ciclone Harry ha colpito duramente le regioni meridionali, causando danni alle attività economiche. Assobibe, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di bevande analcoliche, chiede subito interventi concreti. L’associazione sottolinea che servono contributi rapidi per aiutare le imprese a riprendersi e ricostruire quanto distrutto dal maltempo. Le aziende sono in difficoltà e attendono risposte chiare da parte delle autorità.

"Siamo di fronte a uno scenario critico che ha colpito duramente diverse realtà, incluse le strutture ricettive, di ristorazione, di balneazione che a breve avrebbero dovuto programmare le attività primaverili ed estive, e di significativo impatto per molti settori, tra cui quello delle bevande. È importante che il Governo centrale e le amministrazioni locali possano avviare interventi rapidi e contributi concreti di sostegno e ristoro" dichiara Giangiacomo Pierini, presidente di Assobibe. Particolare preoccupazione per la Sicilia, una delle regioni più colpite dal ciclone, dove i danni stimati raggiungono cifre record e rischiano di compromettere la ripresa economica e turistica dell'intera area.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il maltempo in Sicilia continua a mettere in crisi le scuole e gli studenti.

